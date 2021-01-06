أسرة بوش تشارك بـ"تنصيب بايدن".. ومتحدث: انتقال السلطة سمة مميزة لديمقراطيتنا

كتبت: نهال أبو السعود

أكد متحدث باسم الرئيس الامريكي السابق جورج دبليو بوش والسيدة الأولى السابقة لورا بوش أنهما يخططان لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير الجارى، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

كتب فريدي فورد ، المتحدث باسم عائلة بوش على حسابة الرسمي أن الزوجين "يتطلعان إلى العودة إلى مبنى الكابيتول لحضور أداء اليمين للرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس"، وأضاف فورد: "أعتقد أن هذا سيكون حفل التنصيب الثامن الذي حظوا بامتياز حضوره - الرئيس ترامب هو الأحدث - وأن مشاهدة الانتقال السلمي للسلطة هو سمة مميزة لديمقراطيتنا التي لا تتقادم أبدًا".

وبحسب الصحبفة، ذهب الزوجان سابقًا إلى حفل تنصيب الرئيس السابق أوباما في عامي 2009 و 2013، وكذلك حفل تنصيب ترامب في عام 2017، على الجانب الاخر لن يحضر الرئيس السابق كارتر ، البالغ من العمر 96 عامًا ، حفل تنصيب بايدن.

وصرح بوش في نوفمبر الماضي أنه يثق في الرئيس المنتخب جو بايدن على الرغم من وجود خلافات سياسية قائلا: "على الرغم من وجود خلافات سياسية ، أعرف أن جو بايدن رجل طيب، وقد فاز بفرصته لقيادة وتوحيد بلدنا"، وأضاف " الرئيس المنتخب بينما يترشح كديمقراطي، فإنه سيحكم جميع الأمريكيين"، وقال إنه يقدم له نفس ما قدمه لاوباما و ترامب من قبله وهو صلاته ودعواته من اجل ان ينجح في مهمته بالإضافة الى تعهده بتقديم المساعدة بأي طريقة ممكنة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيحضر حدث 20 يناير، حيث انتقد انتخابات نوفمبر، ووجه ادعاءات معارضة للأدلة بأن عمليات تزوير ومخالفات واسعة النطاق للناخبين كلفته إعادة انتخابه، وفي وقت سابق هنأ آل بوش بالفعل بايدن على فوزه.