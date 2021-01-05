64 محضر متنوع وغلق 477 منشأة بالمحلة

الغربية عادل ضرة

قرر اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، تشكيل لجنة للمرور علي المقاهي والمطاعم و المحلات التجارية والسناتر التعليمية والأسواق للتأكد من مدى تطبيق القرارات الصادرة بخصوص الغاء كافة الاحتفالات بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية والغلق الكامل لدور المناسبات وتطبيق غرامة 50 جنيها على الأفراد الذين لا يقومون ارتداء الكمامات والتزام المحلات التجارية للمحافظة علي صحة المواطنين وفض الأسواق اليومية.

وتمكنت اللجنة خلال شهر يناير بتحرير 64 محضر متنوع ( 45 محضر نظافة و 10 محضر إشغال طريق و9 محضر شهادة صحية)، كما تم تنفيذ 477 محضر غلق شاملا منها 153 محال تجاري و 87 مطعما و 10 أسواق و 111 مقهى و 27 ورشة و 88 سنتر تعليمى.