اليوم السابع
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وكيل زراعة كفر الشيخ: تدريب العاملين بالجمعيات الزراعية على الميكنة

الثلاثاء، 05 يناير 2021 08:00 ص
وكيل زراعة كفر الشيخ: تدريب العاملين بالجمعيات الزراعية على الميكنة محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكد الدكتور ناجح فوزي غربية ،وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أنه وجه  بتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية لتشغيل واستخدام أجهزة التابلت بالجمعيات ، وذلك في إطار مشروع حصر وميكنة الجمعيات والحيازات الزراعية،مشدداً على ضرورة تواجد طفايات الحريق السليمة ،والطبالي الخشبية بمخازن الأسمدة بالجمعيات الزراعية ، والتأكيد على تطبيق الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وأنه وجه بصرف صرف المقررات السمادية للمزارعين.
 
وأضاف وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ،ل" اليوم السابع "،أن المديرية تعقد المدارس الحقلية لتوعية المزارعين للاهتمام بمحصول القمح ، ومتابعة زراعة القمح على مصاطب ، والاستفادة من التجربة التي تشهدها المحافظ لأول مرة للنهوض بهذا المحصول الحيوي، مؤكداً أنه وجه المهندسين الزراعيين بتوعية المزارعين بالمعاملات السليمة لمحصول القمح ،سواء مواعيد الرى ومقاومة الحشائش ،وحشيشه الزمير.
 
وقال وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ، أنه شدد على الرقابة على المبيدات بإتخاذ الإجراءات القانونية  تجاه محلات بيع المبيدات المخالفة، موجهاً بتقديم تقرير يومي بالحملات التي تشنها إدارة التفتيش ، بالإضافة لتقارير عن الحملات الخاصة بمصانع ومحلات الأعلاف ومتابعة ملاحظات لجان الوزارة وتلافيها،وتقديم تقرير أسبوعي عن مراكز تجميع الألبان ، بالإضافة إلى تحديث مزارع الماشية وذلك بالاشتراك مع الطب البيطري.
 

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