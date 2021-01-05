وكالة إيطالية: ارتفع عدد الإيطاليين المتلقين للقاح كورونا إلى 84 ألف

فاطمة شوقى

قالت وكالة "أنسا" الإيطالية إن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا مستمرة فى إيطاليا بشكل مكثف، وارتفع عدد الإيطاليين الذين تلقوا اللقاح ضد الوباء إلى 84.027 شخص.

وأشارت الوكالة إلى أن لاتسيو تعتبر المنطقة التى بها أكبر عدد من الإدارات بشكل مطلق مع تطعيم 17.374 ، بينما تتصدر مقاطعة ترينتو المتمتعة بالحكم الذاتى الترتيب من حيث النسبة المئوية للتقليح 45.1% من عدد الجرعات المقدمة 4.975

كانت إيطاليا تسلمت 9750 جرعة من اللقاح فى ديسمبر الماضى ، فى 1 يناير استملت إيطاليا 469 .950 جرعات آخرى وتجرى إدارتها حاليا.

تحتل إيطاليا المرتبة الثانية في أوروبا بعد ألمانيا من حيث عدد الأشخاص الذين تم تلقيحم بالمصل المضاد لكوفيد 19.

وأعلنت وزارة الصحة الايطالية مساء أمس الاثنين عن 10800 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما تم تسجيل 348 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل اجمالي ضحايا كوفيد-19 إلى 75680 منذ بداية حالة الطوارئ الصحية في شهر فبراير 2020.

ووفق هذه البيانات، تم إجراء 77993 مسحة اختبار للفحص عن الفيروس، وبلغ مؤشر الحالات الإيجابية اليوم 13.8%، بانخفاض طفيف مقارنة بالأيام السابقة. كما انخفض مرضى ​ العناية المركزة بمقدار 4، والذين يبلغ مجموعهم الآن 2579.

وتماثل 16206 شخص للشفاء بين أمس واليوم، ما يرفع إجمالي الذين تغلبوا على الفيروس منذ بداية انتشاره إلى مليون و520 ألفا و106.