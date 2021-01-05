وفد من محلية ملوى يقدم التهنئة بأعياد الميلاد فى مطرانية الأقباط الأرثوذكس

المنيا-حسن عبد الغفار

توجه وفد ينوب عن اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، ضم كلاً من محمد عبدالغنى نائب رئيس مركز ومدينة ملوى، ناصر ياسين سكرتير المركز والمدينة وعاطف عبدالرحيم مدير التفتيش الإدارى ومحمد جميل مدير العلاقات العامة، وذلك لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركزي ملوى وديرمواس.

وأكد الوفد اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

وعلي جانب آخر، بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقيه تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وجاء نصها:

"يطيب لي أن ابعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة المنيا بأصدق التهاني القلبية مقرونة باطيب الامنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أعاده الله على قداستكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات".

كما بعث محافظ المنيا برقيات تهنئة لعدد من السادة الوزراء والمحافظين وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيان والكنائس الثلاثة، كما يتقدم المحافظ بخالص التهنئة لجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ، داعيا لله عز وجل أن يحفظ بلادنا وشعبها وقادتها من كل مكروه أو سوء .

ويناشد محافظ المنيا جميع المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامتهم وصحتهم.