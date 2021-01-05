وفاة شخصين بعد تطعيمهما بلقاح ضد عدوى كورونا بالنرويج

كتب أحمد عرفة

قالت وكالة الأدوية بالنرويج، إن شخصين كانا يعيشان في دار لرعاية المسنين، توفيا بعد تطعيمهما بلقاح ضد عدوى فيروس كورونا، وأنها فتحت تحقيقا بالحادثة، موضحا أنها تجري مراجعات وفحوصات بعد وفاة الشخصين.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، تلقت الوكالة والمعهد الوطني النرويجي للصحة رسالة اليوم الثلاثاء، تفيد بوفاة اثنين من المقيمين في دار رعاية المسنين بعد أيام قليلة من تطعيمهما بلقاح ضد فيروس كورونا، وأن خبراءهما يبحثون فيما إذا كانت الوفاة مرتبطة بالتطعيم.

وقال المتحدث باسم الوكالة شتاينار مادسن: "من الضروري معرفة ما إذا كانت هناك صلة بين هذه الوفيات والتطعيم، أم أن الوفاة جاءت بمحص الصدفة".