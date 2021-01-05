اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 08:14 م
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وفاة رئيس تمريض مستشفى العبور بكفر الشيخ متأثرة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 06:40 م
وفاة رئيس تمريض مستشفى العبور بكفر الشيخ متأثرة بفيروس كورونا لحظة نقل جثمان رئيس تمريض مستشفى العبور بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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توفيت ميرفت الشوادفي، رئيس التمريض بمستشفى العبور للتأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ، متأثرة بفيروس كورونا داخل قسم العزل بنفس المستشفى، وأدى أطباء وتمريض مستشفى العبور للتأمين الصحي صلاة الجنازة على ميرفت الشوادفي، رئيس التمريض بالمستشفى.

ووقف عدد من الأطباء وطاقم التمريض، في صفوف متراصة، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على زميلتهم، بعد عجزهم عن إنقاذها وخطفها كورونا من بينهم.

وشارك الدكتور محمد رفيق، مدير فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبوسمرة، مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، طاقم الأطباء والتمريض، وسلما الجثمان لأهلها بسيارة إسعاف مخصصة لنقل حالات وفاة بكورونا لدفنها، بحي سخا بمركز كفر الشيخ.

 


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