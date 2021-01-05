وصول مدمرة كوريا جنوبية لمضيق هرمز لمتابعة الاستيلاء على سفينتها من إيران

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، وصول مدمرة كوريا جنوبية إلى مضيق هرمز لمتابعة استيلاء إيران على سفينتها.

وفى وقت سابق، رفض متحدث باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، مزاعم بأن احتجاز إيران ناقلة تابعة لكوريا الجنوبية أشبه باحتجاز رهائن، وقال إن سول هي من "ترتهن" سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية.

وقال المتحدث علي ربيعي للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "أصبحنا معتادين على مثل هذه المزاعم... لكن إذا كان هناك أي ارتهان، فإن الحكومة الكورية هي التي ترتهن سبعة مليارات دولار من أموالنا بلا أي سند".