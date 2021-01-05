اليوم السابع
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وزير الدفاع العراقى: تنظيم داعش انتهى فى بلادنا باستثناء بعض الخلايا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 09:32 م
وزير الدفاع العراقى: تنظيم داعش انتهى فى بلادنا باستثناء بعض الخلايا وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، إن التسليح والتدريب أهم التحديات أمام قواتنا المسلحة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الدفاع العراقى، أن تنظيم داعش انتهى في العراق باستثناء بعض الخلايا، متابعا: نعمل لتأمين البعثات الدبلوماسية وملاحقة مطلقى الصواريخ.

وقال وزير الدفاع العراقي، إن هناك من يريد حربا أهلية في العراق ولن نسمح بذلك، مستطردا: هناك من يريد جرنا لصدام مسلح ولن نسمح بذلك.

وتابع وزير الدفاع العراقي: ما زلنا بحاجة للتحالف الدولي لدعم الجيش العراقي.

 


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