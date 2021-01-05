اليوم السابع
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وزير الخارجية السعودي: "بيان العلا" احتوى على التعاون لمكافحة الإرهاب

الثلاثاء، 05 يناير 2021 06:34 م
وزير الخارجية السعودي: "بيان العلا" احتوى على التعاون لمكافحة الإرهاب فيصل بن فرحان
كتب- هاشم الفخراني

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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن بيان قمة العلا احتوى على تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب، موضحاً أن قمة العلا عنوانها "المصارحة والمصالحة".

وأضاف" بن فرحان" خلال اختتام مؤتمر القمة مساء اليوم أن البيان تضمن التأكيد على مواجهة التيارات الإرهابية، ، مثمناً دور الكويت في المصالحة الخليجية.

وأكد أن "بيان العلا" هدفه تحقيق الترابط والتعاون بين مجلس التعاون، معتبراً إياه صفحة جديدة لمستقبل المنطقة.

وأشار إلى أن اتفاق العلا يدعو إلى التصدي المشترك لأي تهديدات لأمن الخليج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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المملكة

بيان العلا

السعودية

القمة الخليجية

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