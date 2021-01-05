وزير الخارجية السعودى: قمة العلا عنوانها المصالحة والمصارحة

كتب عبد الوهاب الجندى

اختتمت أعمال اجتماع الدورة الـ41 لمجلس تعاون دول الخليج العربى، والتى أقيمت بقاعة مرايا فى محافظة العلا السعودية.

وقال وزير الخارجية السعودى فى كلمته بختام القمة، إن "قمة العلا كان عنوانها المصالحة والمصارحة".

واستضافت المملكة العربية السعودية القمة الخليجية الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء في مدينة العلا، وشهدت هذه القمة حضور تميم بن حمد أمير قطر، والذى غاب عن فعاليات القمة منذ حدوث الأزمة الخليجية فى عام 2017، وتواصلت منذ ذلك الوقت الجهود الكويتية لرأب الصدع وحل الخلاف بين الأشقاء.