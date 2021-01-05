اليوم السابع
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وزير الخارجية الأمريكية: نعتزم إعادة إدراج كوبا فى قائمة الدول الراعية للإرهاب

الثلاثاء، 05 يناير 2021 09:50 م
وزير الخارجية الأمريكية: نعتزم إعادة إدراج كوبا فى قائمة الدول الراعية للإرهاب بومبيو
كتب أحمد عرفة

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن وزارة الخارجية الأمريكية تعتزم إعادة إدراج كوبا في قائمة الدول الراعية للإرهاب قبل رحيله عن منصبه في 20 يناير، متابعا: نحن لا نستبق أي قرارات، لكن العالم يرى اللمسات الشريرة لكوبا في العديد من الأماكن.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أدان وزير الخارجية الأمريكي دعم كوبا الكبير للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، موضحا أن هافانا تسببت بآلام هائلة في فينزويلا ذات الاقتصاد المنهار.

وتابع مايك بومبيو: من الملائم تماما أن ننظر في ما إذا كوبا هي بالفعل راعية للإرهاب، وإذا كانت كذلك، فعلى غرار أي دولة أخرى توفر دعما ماديا للإرهابيين، يجب أن تعتبرها راعية للإرهاب، وأن تعامل بما يتناسب مع ذلك السلوك الذي تمارسه.


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