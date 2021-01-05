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وزارة العدل الأمريكية ترصد 7 ملايين دولار لضحايا الإرهاب من أموال إيران المصادرة

الثلاثاء، 05 يناير 2021 09:36 م
وزارة العدل الأمريكية ترصد 7 ملايين دولار لضحايا الإرهاب من أموال إيران المصادرة وزارة العدل الأمريكية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة العدل الأمريكية، عن رصد 7 ملايين دولار لضحايا الإرهاب الذي ترعاه طهران من أموال إيرانية صادرتها واشنطن، ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت وزارة العدل الأمريكية، أن الأموال كانت حصة الولايات المتحدة في مصادرة مدنية استهدفت محاولات انتهاك العقوبات المفروضة على إيران بتحويلات احتيالية لنحو مليار دولار من الأموال المملوكة لإيران إلى حسابات حول العالم.

وقال مساعد المدعي العام الأمريكي بالإنابة ديفيد بيرنز، إن الأموال المصادرة اليوم كانت مخصصة لفائدة الجهات الإجرامية التي شاركت في مخطط تفصيلي لخرق العقوبات الأمريكية ضد إيران، إحدى الدول الراعية للإرهاب في العالم.

وكان ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران اليوم الثلاثاء تستهدف قطاع الصلب، مواصلة تكثيف الضغط على طهران في الأسابيع الأخيرة من رئاسة دونالد ترامب.

وقال الموقع إن واشنطن وضعت على القائمة السوداء أسماء أكثر من عشر كيانات وأحد الأفراد.

 


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