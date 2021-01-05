وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تطالب إيران بالإفراج عن ناقلة ترفع علمها

دعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إلى الإفراج في أقرب وقت عن ناقلة النفط ترفع علمها والتي احتجزتها إيران في الخليج العربي.
وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، قد أعلنت فى وقت سابق أنها سوف ترسل وحدة مكافحة قرصنة بحرية لهرمز، بعد أن استولت إيران على ناقلتها.
وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن إيران تتحفظ على أفراد طاقم سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية احتجزتها في وقت سابق اليوم في مضيق هرمز.
وأضافت الوكالة، أن أفراد الطاقم وهم من كوريا الجنوبية وإندونيسيا وفيتنام وميانمار محتجزون في مدينة بندر عباس الساحلية دون أن تحدد عددهم.
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