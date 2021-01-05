اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 02:21 ص
خالد صلاح
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وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تطالب إيران بالإفراج عن ناقلة ترفع علمها

الثلاثاء، 05 يناير 2021 01:04 ص
وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تطالب إيران بالإفراج عن ناقلة ترفع علمها ناقلة نفط - أرشيفية
أ ش أ

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دعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إلى الإفراج في أقرب وقت عن ناقلة النفط ترفع علمها والتي احتجزتها إيران في الخليج العربي.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، قد أعلنت فى وقت سابق أنها سوف ترسل وحدة مكافحة قرصنة بحرية لهرمز، بعد أن استولت إيران على ناقلتها.

وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن إيران تتحفظ على أفراد طاقم سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية احتجزتها في وقت سابق اليوم في مضيق هرمز.

وأضافت الوكالة، أن أفراد الطاقم وهم من كوريا الجنوبية وإندونيسيا وفيتنام وميانمار محتجزون في مدينة بندر عباس الساحلية دون أن تحدد عددهم.

 

 


كوريا الجنوبية

ناقلة نفط كورية

إيران

إيران تحتجز ناقلة نفط كورية

وزارة الخارجية الكورية

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