وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تطالب إيران بالإفراج عن ناقلة ترفع علمها

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دعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إلى الإفراج في أقرب وقت عن ناقلة النفط ترفع علمها والتي احتجزتها إيران في الخليج العربي.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، قد أعلنت فى وقت سابق أنها سوف ترسل وحدة مكافحة قرصنة بحرية لهرمز، بعد أن استولت إيران على ناقلتها.