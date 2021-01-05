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واشنطن: ضغوطنا على إيران قللت قدرتها على دعم حزب الله والميليشيات بالعراق

الثلاثاء، 05 يناير 2021 05:19 م
واشنطن: ضغوطنا على إيران قللت قدرتها على دعم حزب الله والميليشيات بالعراق بومبيو
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية على إيران قللت قدرتها على دعم حزب الله والميليشيات في العراق ونشاطها في سوريا صار أكثر كلفة، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف بومبيو: إيران هددتني وهددت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين ونحن على أهبة الاستعداد دائما.

وقبلها أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه وقع رسميا قبل قليل على إزالة السودان من قائمة الإرهاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وفى وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده لم تحقق المزيد من التقدم في حل القضايا المهمة والصعبة مع الصين أو حمل كوريا الشمالية على التخلص من ترسانتها النووية، قائلا إن "إدارة الرئيس دونالد ترامب جعلت العالم أكثر أمنًا مما كان عليه قبل أربع سنوات".


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