واشنطن تفرض عقوبات على شركة صينية لبيعها منتجات لشركات معادن إيرانية

كتب أحمد عرفة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على شركة صينية لبيعها منتجات لشركات معادن إيرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على 12 من منتجي المعادن في إيران.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على إيران ركزت على قطاع صناعة الفولاذ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق طالبت وزارة الخارجية الأمريكية إيران بالإفراج الفوري عن ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية بعد أن احتجزتها في مياه الخليج، واتهمت طهران بتهديد حرية الملاحة في إطار محاولة ابتزاز لتخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية طلب عدم نشر اسمه "يواصل النظام الإيراني تهديد الحقوق والحريات الملاحية في منطقة الخليج العربي كجزء من محاولة واضحة لابتزاز المجتمع الدولي للتخفيف من ضغط العقوبات.