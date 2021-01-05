هجوم يستهدف منظومة الطاقة الكهربائية فى فنزويلا

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أكد ديلسي رودريجيز، نائب الرئيس الفنزويلي، أن شبكة الطاقة الكهربائية في البلاد تعرضت للهجوم من قبل جماعات مجهولة، فيما شهدت العاصمة وولايات أخرى انقطاعات في التيار الكهربائي.

وكتبت رودريجيز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء - "الهجوم على شبكة الطاقة الكهربائية الوطنية نفذ صباح اليوم، وألحق أضرارا بنظام النقل في محطة (جوري) للطاقة الكهرومائية".

وأضاف: "أدى الهجوم إلى انخفاض القدرة في مختلف قطاعات العاصمة وولايات أخرى".. مشيرا إلى أن العمل جار على استعادة الطاقة الكهربائية بأسرع وقت وإصلاح الأعطال.