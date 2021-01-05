نقل مكتب صحة العديسات بحرى خلف مستشفى العديسات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الإدارة الصحية بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن نقل مكتب صحة العديسات بحرى، والذى كان مقره بمبنى مجلس قروى العديسات بحرى القديم إلى مبنى تفتيش البلهارسيا العديسات خلف مستشفى العديسات التخصصى للأطفال.

وأوضح الدكتور عمرو سليم مدير الإدارة الصحية بالطود، فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن يتم العمل به من اليوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021، وذلك للعمل بما يليى:-"مكتب صحة _ تطعيمات _ تنظيم أسرة".

وفى نفس السياق، تفقد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بحضور الدكتور عمرو سليم مدير الإدارة الصحية بالطود، مركز طب أسرة الطود، لمتابعة انتظام العمل بالمركز ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم ، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من انتظام تقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين.

ووجه رئيس مركز ومدينة الطود خلال الجولة، بتواجد طبيب بشرى فى الفترة المسائية لاستقبال الحالات الطارئة، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض والاداريين مع تنفيذ الإجراءات المتبعة فى استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود، استمرار إجراءات تسجيل المواطنين للاشتراك فى منظومة التأمين الصحى الشامل وفتح الملفات العائلية واجراءات الفحص الطبى لهم.

يذكر أن مركز طب الأسرة بالطود، تم تأهيله للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الاقصر بعد أن تمت عملية احلاله وتجديده ومده بالاجهزة والمستلزمات الطبية ليكون مركزاً طبياً متميزاً يضم عيادات أسنان ومعامل وغرف أشعة وعيادات كشف تشمل العديد من التخصصات الطبية.