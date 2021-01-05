نقابة أطباء الدقهلية تنعى شهيد كورونا رقم 53 بصفوف الفريق الطبى

الدقهلية - شريف الديب

نعت نقابة الأطباء بالدقهلية الشهيد رقم 53، فى صفوف الفريق الطبى بمحافظة الدقهلية، وهو الدكتور محمد عبد المنعم، والذى وافته المنية متأثرا بإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونعى الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، الطبيب الشاب " الدكتور محمد عبد المنعم " اخصائى أمراض الباطنه بمستشفى المنزلة العام ، والذى توفى اليوم بعد تدهور حالته الصحية داخل مستشفى العزل.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن الشهيد ظهرت عليه أعراض الإصابة منذ عدة أيام ، وتم حجزه داخل مستشفى العزل الطبى بمستشفى المنزلة العام ، ومن المقرر تشيع جثمان الشهيد اليوم .

ويذكر أن نعت نقابة الأطباء بالدقهلية، الدكتور جمال مصطفى مطر استشارى الجراحة العامة ووكيل مستشفى ميت غمر العام سابقا.

وأشارالدكتور أسامة الشحات نقيب الأطباء بالدقهلية، إلى أن الدكتور جمال مصطفى يعتبر الشهيد رقم 52 فى صفوف الأطباء، حيث أن الشهيد أصيب بفيروس كورونا وظهرت عليه الأعراض منذ اسبوعا، ودخل العزل بمستشفى ميت غمر، حتى توفي اليوم.

يذكر أن الشهيد هو ثالث حالات الوفاة فى الطاقم الطبي داخل مستشفى العزل بميت غمر خلال أسبوع بعد وفاة الدكتورة ياسمين زين العابدين أستاذة الجلدية بمستشفى ميت غمر، والدكتور حسني سعد نصار استشاري الأطفال.