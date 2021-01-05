ندوات عن دور ذوى الاحتياجات الخاصة فى الفن والإبداع بقصور ثقافة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان" ذوي الاحتياجات الخاصة إبداع بلا حدود" وأوضحت أمل النوبي تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة وتصدير الطاقة الإيجابية لهم.

كما تحدثت عن الإعاقة وأنواعها الحركية والسمعية والبصرية، وإمكانياتهم التي قد تتميز دون غيرهم ودور المعاقين في الفن والإبداع ومنهم بعض المشاهير كل في مجاله وأن الإعاقة قد تكون سبباً للنجاح والإبداع.

ونظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "عيد الميلاد" تحدث فيها العادلي حسان عن كيفية الاحتفال بعيد الميلاد وأنه عيد كل المصريين، بالإضافة إلى أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي ألقي خلالها بعض القصائد منها "مجاز، ظماء، جنون".

كما أقام القصر عرض مسرح عرائس بعنوان "الصلاة هي عماد الدين" تحدثت سلوى جودة عن الصلاة وأهميتها وأنها هي عماد الدين، وعقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "نشر التسامح بين أطياف المجتمع" تحدث السيد عبدالرحمن حسين إمام وخطيب بوزارة الأوقاف عن التسامح قضية واجبة التنفيذ لتحقيق الحياة الآمنة في الكون والعفو عند المقدرة من أهم ركائز التسامح والعودة لا يقلل من كرامة الإنسان بل يزيد منها، بينما عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "المحبة والتعاون بين الأديان" وتحدث القس أرمانيوس عن المحبة والتعاون ومحبة الله للإنسان ومحبة الإنسان لله ومحبة الإنسان لأخيه الإنسان، بالإضافة إلى إقامة دورى ثقافى للأطفال فى المعلومات العامة إدارته وفاء أبو العلمين.

فيما نظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "تجريب النص المسرحي" أوضح المخرج المسرحي محمود النجار أحمد، مصطلح التجريب والنص المسرحي وأهم مفردات العرض وأهم كتاب تجريب النص المسرحي، بجانب محاضرة بعنوان "التطرف وأثره علي الشباب" أوضحت خلالها د. علا على معنى التطرف وأنواع التطرف وأشكاله والأسباب التي تؤدي إلى التطرف داخل المجتمع وتأثيرها علي الأفراد وكيفية معالجة التطرف بكافة أشكاله، بينما أقام بيت ثقافة الاقالتة محاضرة بعنوان "أهمية الحاسوب في حياتنا المجتمعية"، تحدث م. ماريو عزت شفيق عن أهمية الحاسوب في حياتنا المجتمعية وأنه له دور كبير وفعال مما يسهل في حفظ جميع ما نحتاج إليه في الوقت المناسب.

وأعد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "العدالة الاجتماعية والحريات" أوضحت أسماء محمد مناع التعريف بالعدالة الاجتماعية وأنواعها وحرية الفكر والتعبير والعدالة في الاقتصاد والتنمية البشرية والمساوة المادية، وأعدت مكتبة الطفل بالقصر ورشة حكي "البحث عن قمر " سردتها هيام أحمد، بينما نفذ قصر ثقافة حسن فتحى ورشة فنية للرسم بعنوان "عيد الميلاد" تنفيذ الفنان محمد إبراهيم محمد عوض أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة لرسوم الأطفال بعنوان "علبة هدية" نفذتها حجاجية خيرى مستخدمة قلم الرصاص وألوان الشمع مع مراعاة الظل والأبعاد.