نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى البلينا للتأكد من توافر المستلزمات الطبية.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، مستشفى البلينا المركزى ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج رقم "931" لسنة 2020، للمرور على المستشفيات والتأكد من استعداداتها بالأماكن المجهزة للعزل واستقبال حالات كورونا، حيث ضمت اللجنة مديرى الإدارات الصحية، ومسئولى التفتيش المالى والإدارى بالصحة وديوان عام المحافظة.

وأكد نائب المحافظ أن الجولة التفقدية للمستشفى تأتى للوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأدوات الوقاية والحماية وخاصة للأطقم الطبية والمصابين بفيروس كورونا، والتأكد من انتظام سير العمل ومستوى النظافة بالمستشفيات، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وتفقد القاضى أقسام المستشفى المختلفة، موجها برفع مستوى الإضاءة بالأقسام الداخلية بالمستشفى، وعمل الصيانة اللازمة لكشافات ولمبات الإضاءة، والقيام بأعمال التطهير والرش وتعقيم الممرات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .







نائب المحافظ يتفقد مستشفى البلينا المركزى