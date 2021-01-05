موريتانيا تسجل 106 إصابات جديدة بكورونا و7 وفيات

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان بثته الإذاعة الرسمية مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل تعافي 262 مصابا ووفاة 7 مصابين، وبلغ إجمالي الإصابات 14981 حالة مؤكدة، من بينها 12639 حالة شفاء، و367 وفاة.