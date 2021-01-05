اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يناير 2021 08:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

منحة إماراتية لدعم السودان للتصدى لجائحة كورونا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 07:58 م
منحة إماراتية لدعم السودان للتصدى لجائحة كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدمت حكومة دولة الإمارات منحة من الإمدادات الطبية للسودان، عبارة عن 11 طن أجهزة تنفس ومعدات حماية شخصية ومستلزمات طبية أخرى.
وذكرت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا التبرع يمثل دعما للقطاع الصحي في السودان في مواصلة مواجهة جائحة كورونا على وجه أفضل.
وأعربت وزارة الصحة السودانية عن تقديرها وشكرها لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المبادرة السخية.


كورونا

السودان

كورونا فى السودان

الإمارات

منحة إماراتية للسودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة