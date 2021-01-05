منحة إماراتية لدعم السودان للتصدى لجائحة كورونا

قدمت حكومة دولة الإمارات منحة من الإمدادات الطبية للسودان، عبارة عن 11 طن أجهزة تنفس ومعدات حماية شخصية ومستلزمات طبية أخرى.
وذكرت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا التبرع يمثل دعما للقطاع الصحي في السودان في مواصلة مواجهة جائحة كورونا على وجه أفضل.
وأعربت وزارة الصحة السودانية عن تقديرها وشكرها لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المبادرة السخية.
منحة إماراتية لدعم السودان للتصدى لجائحة كوروناالثلاثاء، 05 يناير 2021 07:58 م
كورونا - صورة أرشيفية
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قدمت حكومة دولة الإمارات منحة من الإمدادات الطبية للسودان، عبارة عن 11 طن أجهزة تنفس ومعدات حماية شخصية ومستلزمات طبية أخرى.
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