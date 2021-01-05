وذكرت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أن طالبان خططت لمهاجمة نقاط تفتيش تابعة لقوات الدفاع والأمن الوطني في زيراي وأرجنداب بإقليم قندهار أمس.. مضيفة أن قوات الدفاع الوطني والأمن استهدفت المسلحين في إطار الدفاع النشط.

وقُتل ما لا يقل عن 31 من عناصر طالبان وأُصيب 18 آخرون خلال الاشتباكات، وأسفرت عن تدمير بعض أسلحة الحركة وذخائرها.

من جانبها، لم تعلق طالبان بعد على هذه الاشتباكات.

وفي عملية منفصلة، كتبت وزارة الدفاع الأفغانية تغريدة ذكرت فيها أن قوات الأمن الوطني الأفغانية دمرت ممرين لحركة طالبان كانت قد حفرتهما لشن هجمات، واكتشف الجيش الوطني الأفغاني هذه الأنفاق ودمرها في منطقة ميزان بإقليم زابل شرق أفغانستان أمس.

وأسفرت العملية عن قتل أحد عناصر طالبان وإصابة آخر خلال المواجهة.