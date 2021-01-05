مقتل 22 على الأقل في قرية بشرق الكونجو وسط اتهامات لجماعة أوغندية متطرفة

(رويترز)

أعلنت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء إن 22 شخصا على الأقل قتلوا في غارة ليلية على قرية في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية تعاني من هجمات متطرفين.

وقال جيرمي مبويكي زعيم المجتمع المدني في قرية موندا إن المتشددين شنوا هجومهم في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين وقتلوا بعضا من سكان القرية بالسكاكين والبنادق.

وألقى مبويكي اللوم على تحالف القوى الديمقراطية وهي جماعة إسلامية أوغندية ظهرت باعتبارها أكثر الميلشيات عنفا في المنطقة الحدودية في شرق الكونجو ويشتبه في أن رجالها طعنوا حتى الموت 17 شخصا في قرية مجاورة الأسبوع الماضي.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من ألف مدني قتلوا في هجمات منسوبة لتحالف القوى الديمقراطية في عامي 2019 و2020.