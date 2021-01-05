اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 09:49 م
خالد صلاح
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مقتل جندى وإصابة آخر بنيران قناص داعش فى ديالى بالعراق

الثلاثاء، 05 يناير 2021 09:34 م
مقتل جندى وإصابة آخر بنيران قناص داعش فى ديالى بالعراق الجيش العراقى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أفاد مصدر أمني العراقي مساء اليوم الثلاثاء، بأن جنديًا قتل وأصيب آخر بنيران قناص في ديالى.
وقال المصدر - حسبما نقلت قناة السومرية نيوز - إن "قناصًا من تنظيم داعش الإرهابي هاجم نقطة تفتيش أمنية ضمن منطقة الزور في ديالى، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر بجروح"، مشيرًا إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وتقوم بمطاردة القناص لقتله أو اعتقاله".


العراق

الجيش العراقى

ديالى

تنظيم داعش الإرهابى

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