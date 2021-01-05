معهد الإحصاء: إسبانيا تفقد 61 مليون سائح وفرنسا 3.7 مليون بسبب كورونا فى 2020

فاطمة شوقى

تسبب فيروس كورونا فى العديد من الخسائر لدى الدول الأوروبية، وخاصة بالنسبة لقطاع السياحة، فقد استقبلت إسبانيا في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020 ما مجموعه 18.3 مليون سائح أجنبي مقارنة بـ 79.2 مليون سائح في نفس الفترة من العام السابق ، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 61 مليونًا بسبب القيود التي يسببها فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن البيانات التي قدمها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء تشمل أيضًا نفقات الزوار الأجانب ، والتي انخفضت بنسبة 78 ٪ من 86.901 مليون في نفس الفترة من عام 2020.

في شهر نوفمبر ، استقبلت إسبانيا 456.956 سائحًا دوليًا ، أي أقل بنسبة 90.2 ٪ عن نفس الشهر من عام 2019.

في تلك الأشهر الأحد عشر ، كانت الدول الرئيسية هي فرنسا ، حيث تجاوزت 3.7 مليون سائح وبانخفاض قدره 65.0٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 ؛ المملكة المتحدة بحوالي 3.1 مليون ، وبانخفاض 82.2٪ ، وألمانيا بأكثر من 2.3 مليون سائح ، أى 78.2٪ أقل.

في هذه الفترة ، كانت كتالونيا هي المجتمعات التي استقبلت أكبر عدد من السياح ، بحوالي 3.8 مليون ، بانخفاض قدره 79.4٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 ؛ جزر الكناري بحوالي 3.6 مليون وبنسبة انخفاض 70.0٪) ، والأندلس بأكثر من 2.6 مليون و 76.9٪ أقل.

وفي نوفمبر ، وصل 88150 سائحًا من المملكة المتحدة ، البلد الرئيسي للإقامة ، يمثلون 19.3٪ من الإجمالي ، وبانخفاض قدره 89.9٪ مقارنة بشهر نوفمبر 2019.

بعد المملكة المتحدة مباشرة تأتي ألمانيا وفرنسا، و ساهمت ألمانيا بـ 76،322 سائحًا ، بنسبة 86.6٪ أقل، وفرنسا 66،533 سائحًا بنسبة 88.4٪.

فيما يتعلق بالنفقات التي تم إنفاقها ، في أول 11 شهرًا من عام 2020 ، كانت المملكة المتحدة هي الدولة ذات النفقات المتراكمة الأعلى (15.8٪ من الإجمالي ، تليها ألمانيا (13.3٪) وفرنسا (12.2٪).

فيما يتعلق بالوجهة ، بين يناير ونوفمبر ، كانت جزر الكناري مجتمعات الحكم الذاتي للوجهة الرئيسية ذات النفقات المتراكمة الأعلى ، بنسبة 23.9 ٪ من الإجمالي ،كتالونيا 18.7٪ والأندلس 14.7٪.

وبلغ متوسط ​​الإنفاق لكل سائح في نوفمبر 1022 يورو ، بانخفاض سنوي قدره 6.0٪ ؛ انخفض متوسط ​​الإنفاق اليومي بنسبة 28.9٪ إلى 115 يورو.

كما بلغ متوسط ​​مدة رحلات السائحين الدوليين 8.9 يوم بزيادة 2.2 يوم مقارنة بالمتوسط ​​لشهر نوفمبر 2019.

وكانت الدول الرئيسية المصدرة من حيث مستوى الإنفاق في نوفمبر هي المملكة المتحدة بنسبة 21.2٪ من الإجمالي، ألمانيا بنسبة 18.6٪ ، وفرنسا بنسبة 8.3٪.

خلال الشهر ، انخفض إنفاق السياح المقيمين في المملكة المتحدة بنسبة 87.9٪ في المعدل السنوي ؛ ونسبة السياح من ألمانيا 86.0٪ وفرنسا 88.8٪.