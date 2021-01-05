اليوم السابع
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مضاعفة أعداد الرحلات اليومية لمطار أسوان لاستيعاب أعداد الزوار

الثلاثاء، 05 يناير 2021 01:39 م
مضاعفة أعداد الرحلات اليومية لمطار أسوان لاستيعاب أعداد الزوار مطار أسوان الدولى
أسوان – عبد الله صلاح

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يواصل مطار أسوان الدولى، استقبال الرحلات الداخلية والتى تضاعفت خلال الفترة الحالية إلى 5 رحلات يومية بدلاً من رحلة واحدة فقط، وذلك لاستيعاب أعداد المسافرين من القاهرة والوجه البحرى إلى صعيد مصر، لقضاء أجازات أعياد رأس السنة ونصف العام وسط شتاء دافئ وطقس مميز.

ويستقبل مطار أسوان الدولى غداً الأربعاء، 5 رحلات تنطلق من مطار القاهرة الدولى، فى المواعيد: "7:30 صباحاً – 10:30 صباحاً – 11:30 صباحاً – 1:30 ظهراً – 6:30 مساء"، ثم تعاود هذه الرحلات مرة أخرى إلى القاهرة لتقلع من مطار أسوان الدولى فى المواعيد: "9 صباحاً – 12 ظهراً – 1 ظهراً – 3 ظهراً – 8 مساءً".

ويحرص عدد كبير من المواطنين فى مصر إلى السياحة الداخلية وزيارة مدينتى الأقصر وأسوان خلال فصل الشتاء وإجازات نصف العام ورأس السنة وغيرها، نظرا لتمتع جنوب مصر بطقس دافئ شتاء، مع الاستمتاع بزيارة المعالم الأثرية والسياحية المشهورة فى صعيد مصر.

وفى سياق متصل، تلقى مجلس الوزراء، إخطارا بالمبادرة الخاصة بتخفيض أسعار الطيران الداخلى، والتى تحمل عنوان "شِّتى فى مصر"، وذلك تحفيزاً للسياحة الداخلية، على أن يبدأ تنفيذها من يوم الجمعة الموافق 15/1/2021، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 28/2/2021.


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