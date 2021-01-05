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وتؤكد كفاءة شبكة الأكسجين..

مستشفى قها للعزل الصحى تعلن وفاة 6 مصابين بكورونا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 03:48 م
مستشفى قها للعزل الصحى تعلن وفاة 6 مصابين بكورونا مستشفى الحجر الصحى بقها
القليوبية إبراهيم سالم

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كشفت مصادر طبية بمستشفى قها المركزى للعزل الصحي بالقليوبية، اليوم، الثلاثاء، عن وفاة 6 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعدما استشرى الفيروس منهم، فى محاولات مستمرة لكافة الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفى تقديم كافة الخدمات لهم لإنقاذهم.

وأوضحت المصادر، أن شبكة الأكسجين بالمستشفى تعمل بكمل قوتها، وأن المتوفيين بعد تملك الفيروس من الرئة لهم وعدم صمودهم أمامه، فيما جاءت أسماء المتوفين على النحو التالى: علي أبو الفتوح علي مدرس 46 سنة من قرية العمار الكبرى التابعة لمركز طوخ، منال إبراهيم عطية 60 سنة من مدينة بنها، محمد فريد محمد حسن 36 سنة من مدينة الأسكندرية، وأشرف عبد السلام علي قربة 58 سنة من قرية الرملة التابعة لمركز بنها، وأنور أمين محمد يوسف 79 سنة من قرية الجعافرة التابعة لمركز شبين القناطر.

وتابعت المصادر، أنه بلغ إجمالى عدد الحالات المحتجزة بالمستشفى حتى اليوم الثلاثاء 86 حالة، موضحة أن المستشفى لا يستقبل إلا الحالات الحرجة فقط التي تحتاج إلى عناية مركزة، وأن الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى الحجر الصحي في قها يواصلون الليل بالنهار لتقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، من أجل مواجهة الفيروس وتعافي جميع المصابين.


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