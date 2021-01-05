مستشفى أحرار الزقازيق للعزل تجرى عمليات ولادة لمريضات كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، المخصصة لعزل مرضى فيروس كورونا، إجراء جراحات ناجحة لمرضى الفيروس خلال 24 ساعة ماضية بينهم حالتان ولادة قيصرية وسلامة الولادات و3 حالات ربط دوالى المرىء.

وأكد الدكتور عبد الكريم العراقى، مدير مستشفى الأحرار، إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة حامل للمرة الأولى بأول الشهر الثامن مع ارتفاع بضغط الدم ومصابة بفيروس كورونا الذى أدى لتدهور حالتها الصحية واحتجازها بالرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعى، وعلى الفور تم اتخاذ قرار الولادة لإنقاذ الأم والطفل وخرجت الأم لمتابعة حالتها واستكمال خريطة علاجها بالرعاية، وتم تسليم الطفلة لمحضن المستشفى، وتم إجراء الفحص عليها من قبل أطباء الأطفال الذين أكدوا عدم حاجتها للحجز بالمحضن وتم تسليمها لوالدها سليمة معافاة.

جدير بالذكر أن الفريق الطبى يتكون من الأطباء أحمد عثمان استشارى ورئيس قسم النسا والتوليد بالمستشفى، وممتاز سليمان أخصائى النسا والتوليد، وحنان عبد الوهاب نائب النسا والتوليد، وعبد الله الباز نائب التخدير، ومحمد عباس نائب التخدير، وليلى إبراهيم أخصائى الأطفال، ومنار يوسف نائب الأطفال، والتمريض هند إبراهيم وزينب أحمد عبد الرحمن تمريض العمليات، جيهان على وشيرين عبد العزيز الفنيين بالقسم.

كما أجريت عمل عملية ولادة قيصرية 39 أسبوعا بكرية مصابة بكورونا والأم والطفل بحالة جيدة الفريق الطبى والأطباء دينا جمال أستشار نسا وتوليد ومحمد عبد السلام أخصائى نسا وتوليد أطباء مقيمين صباح سعادة إيمان عادل وإسلام أشرف أخصائى تخدير والتمريض مس إيمان عبد الحميد وعمال شيرين وجيهان .

وأيضا أجريت حالات ربط دوالى المرئ متقدمة لحالات كوفيد 19 وذلك بقسم مناظير الجهاز الهضمى وفريق عمل اليوم الأطباء شريف بهنساوى أخصائى الجهاز الهضمى والمناظير، عمرو ثابت أخصائى الجهاز الهضمى والمناظير وأسراء نائب المناظير والجهاز الهضمى وإسلام أشرف أخصائى تخدير.