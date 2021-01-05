مسئولو الصحة بأمريكا يؤكدون التزامهم بالجرعتين بعد اقتراح تأجيل الجرعة الثانية

كتبت ريم عبد الحميد

أكد وزير الصحة الأمريكى وأبرز خبراء الأوبئة فى الولايات المتحدة عدم موافقتهم على مقترحات تأجيل الجرعة الثانية من لقاحات كورونا التى تمت الموافقة عليها من أجل توفير مزيد من الجرعات بشكل أسرع لمزيد من الناس، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وكان عدد من خبراء الصحة العامة قد ناقشوا فى الأيام الأخيرة ما إذا كان الأمر يستحق المجازفة بتغير نظام الجرعتين، الذى أثبت كفاءته الكبيرة فى التجارب، لزيادة عدد الأشخاص المحمين جزئيا بجرعة واحدة الأقل مع تفشى الوباء.

وجاء هذا النقاش فى الوقت الذى تكافح فه الولايات المتحدة لزيادة الجرعات التى لديها بالفعل. وتم توزيع أكثر من 15 مليون جرعة من اللقاح، وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التى تم تحديثها امس الاثنين. لكن حوالى 4.5 مليون شخص فقط حصلوا على اللقاح.

كما ذكرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية مساء أمس، الاثنين، أن تغيير الطريقة التى يتم بها إعطاء اللقاحين المصرح بهما سيكون "سابقًا لأوانه" وليس هناك دليل قوى على نجاحه.

وأشار بيان الهيئة الصادر عن مفوضها ستيفين هان، وبيتر مارك، مدير مركز الأبحاث والتقييم البيولوجى بها، أن البيانات المتاحة لا تزال تدعم استخدام جرعتين محددتين لكل لقاح تمت الموافقة عليه فى أوقات محددة.

وكانت بريطانيا قد اتخذت قرارا مثيرا للجدل الأسبوع الماضى بجعل الأولوية لحقن الجرعة الأولى من اللقاحات، حتى لو كان هذا يعن أنه لا يوجد ما يكفى من الكميات للجرعة الثانية الموصى بها بعد ثلاثة أو أربع أسابيع. وقالت السلطات فى بريطانيا إن الناس يمكن أن تنتظر حتى 12 أسبوعا.