مرور أسوان يضبط 559 مخالفة وحالة قيادة تحت تأثير المخدرات

أسوان – صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان اليوم، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن تحرير نحو 559 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات ، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 126 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة.

كما تم التصالح الفوري في 81 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 89 حالة عدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 120 مخالفة متنوعة، وضبط سيارة ودراجة نارية بدون ترخيص.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز شرطة أسوان، أسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة.