مدير الطوارئ بالصحة العالمية: التأشيرات سبب عدم دخول فريق المنظمة للصين

كتب أحمد عرفة

قال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين، إن أزمة عدم دخول فريق منظمة الصحة العالمية إلى الصين هى مشكلة تتعلق بتأشيرات الدخول.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية: "نأمل أن يكون الأمر مجرد مشكلة لوجستية وبيروقراطية يمكن أن نحلها سريعا، لافتا إلى أن أحد الخبيرين عاد إدراجه فيما الثانى ينتظر فى بلد ثالث.

وفى وقت سابق أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن استياء المنظمة لعدم سماح الصين حتى الآن بدخول فريق من الخبراء الدوليين أراضيها للتحقيق في منشأ كورونا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، علمنا اليوم أن المسؤولين الصينيين لم ينتهوا من التصاريح اللازمة لوصول الفريق إلى الصين.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: كنت على اتصال بمسؤولين صينيين كبار، وأوضحت مرة أخرى أن البعثة تمثل أولوية لمنظمة الصحة العالمية، فلقد خاب أملي كثيرا إزاء هذا النبأ، نظرا إلى أن اثنين من أعضاء الفريق باشرا رحلتهما فيما لم يتمكن آخرون من السفر في اللحظات الأخيرة.