محافظ قنا يتابع سير العمل بمجمع عيادات التأمين الصحى فى نجع حمادى.. صور

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولة تفقدية لمجمع عيادات نجع حمادى التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى لمتابعة انتظام سير العمل ومدى توافر الأدوية وانتظام تأدية الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى المترددين على العيادات جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ.

واطمئن المحافظ من المواطنين على مستوى الخدمة والذين أكدوا على انتظام الخدمة وتوافر جميع الأدوية التى يتم صرفها من خلال بطاقات التأمين الصحى، وعقب ذلك تفقد الداودى العيادات الطبية والصيدليات ووجه باستمرار تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل والعمل على تحقيق راحتهم ورضاهم.

جدير بالذكر أن المحافظ اجرى جولة مُفاجئة فى شهر نوفمبر الماضى لمجمع عيادات التأمين الصحى وتبيّن وجود نقص فى الأدوية وتقصير فى اداء الخدمة للمواطنين وعلى الفور أمر بتشكيل لجنة لمتابعة توفير نواقص الأدوية وانتظام سير العمل بمجمع العيادات وقد نجحت اللجنة فى القضاء على المشاكل التى كان يعانى منها المواطنين.

محافظ قنا أثناء الجولة التفقدية

جولة محافظ قنا

جانب من جولة محافظ قنا