محافظ قنا: بدء طرح الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة قريبا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إنه سيتم طرح كراسات الشروط الخاصة بالوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المُقام فى منطقة هوّ الصناعية بمدينة نجع حمادى خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال تفقده للأعمال الإنشائية بالمجمع بحضور حازم عمر نائب المحافظ وكل من الأستاذة سحر صدقى والأستاذة رحاب الغول عضوا مجلس النواب والأستاذ أسامة الهوارى عضو مجلس الشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية .

وأوضح الداودى، أن المجمع هو أحد 13 مجمع صناعى وجه بإنشائهما الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 12 محافظة بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة وهو أكبر المجمعات الـ 13 حيث يقع على مساحة 300 الف متر ويضم 28 هنجر تضم بدورها 420 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 144 و 450 م٢ وبلغت نسبة تنفيذ إجمالى الأعمال به 50 % بتكلفة مالية تتخطى 700 مليون جنيه ويوفر حوالى 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالى 10 ألف فرصة أخرى غير مباشرة مضيفا ان المجمع يشمل جميع المرافق الأساسية كما انه يضم عدد من المبانى الخدمية لخدمة العاملين بالمجمع هى مبنى إدارى ومعرض للمنتجات ومطعم وكافتيريا وسوبر ماركت ومسجد .

وأضاف الداودى أن فكرة المصنع الجاهز بالتراخيص لخدمة الشباب تهدف الى توفير الجهد والعناء فى الحصول على أرض وبذل مجهود فى بنائها وتجهيزها بحيث لا يحتاج الشاب لرأس مال لشراء أرض لمصنعه .

وأكد محافظ قنا أن مجمع الصناعات الجديد يدعو إلى الفخر ويعد نقلة صناعية للمحافظة بما يحتويه من صناعات متوافقة بيئيا مع الاشتراطات التى حددتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويتمتع بكافة التيسيرات والخدمات المتكاملة من بنية تحتية وشبكات حماية مدنية وطرق وإنارة ومرافق ومعارض تسويق للمنتجات فهو نموذج مشرف لتوفير كافة مقومات الاستثمار الناجح لرواد الأعمال وهو ما يجعله اضافة حقيقية للإستثمار داخل المحافظة .