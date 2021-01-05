محافظ دمياط تأمر بغلق مطعما وكافتريتين بسبب مخالفتهم الإجراءات الاحترازية

دمياط معتز الشربينى

قادت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء اليوم الثلاثاء، حملة تفتيشية، على المطاعم والكافيتريات بمدينة فارسكور للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتى جاءت بتواجد فريق إدارة المتابعة والتفتيش المالى والإدارى بديوان عام المحافظة برئاسة محمد عجم.

حيث تفقدت المحافظ خلال تلك الجولة عددا من المطاعم والكافيتريات للتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية التى أقرتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا والتزام المواطنين بارتداء الكمامة الواقية وكذا التأكد من الالتزم بنسب الإشغال 50% وفقاً لما هو مقرر للحد من التجمعات، كما اطلعت على الشهادات الصحية الخاصة بتلك المنشآت.

وقد وجهت المحافظ بمراعاة كافة الاشتراطات الخاصة بالتباعد الاجتماعي و المسافات الآمنة بين الأفراد، و استخدام أدوات ورقية و بلاستيكية والتى تستخدم لمرة واحدة وارتداء الكمامة حفاظاً على سلامة الجميع، كما أمرت بغلق مطعما و2 كافيتريا لمدة أسبوع لعدم الالتزام بتلك التعليمات، وفرض غرامة قدرها 4 آلاف جنيه، ومضاعفة مدة الغلق فى حال تكرار المخالفة، كما أكدت اتخاذ الإجراء اللازم تجاه المخالفات التى تم رصدها ببعض الكافتيريات من إشغال الطريق وسرقة التيار الكهربائي.

وأصدرت محافظ دمياط تعليمات مشددة إلى مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بتكثيف الحملات التفتيشية على هذه المنشآت للتأكد من تنفيذ كافة التعليمات، مؤكدة اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه أى منشأة مخالفة تقوم بفض التشميع وعدم تنفيذ قرارات الغلق.