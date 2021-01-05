اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 08:09 م
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محافظ بنى سويف يوقف موظفا عن العمل لمدة شهر بمستشفى الفشن

الثلاثاء، 05 يناير 2021 07:07 م
محافظ بنى سويف يوقف موظفا عن العمل لمدة شهر بمستشفى الفشن محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وقف أحد الموظفين بمستشفى الفشن المركزى عن العمل لمدة شهر، وذلك لمصلحة سير التحقيقات الذى تجريه معه الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة.

وفتحت الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، تحقيقاتها حيث تضمن التقرير الإشارة إلى قيام الموظف بأعمال تتنافى مع مقتضيات الواجب الوظيفى، وما يجب أن يتحلى به الموظف العام من انضباط أخلاقي والتزام بمدونة السلوك.

وقد تم فتح التحقيق مع الموظف في الوقائع المحال بسببها للتحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وفي ضوء ما تسفر عنه نتيجة التحقيقات.

 


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