محافظ القليوبية يصدر كتاب دورى لتخفيض عدد الموظفين

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، كتابا دوريا بشأن تطبيق الألية الخاصة بتخفيض أعداد الموظفين فى أماكن العمل بالجهاز الإدارى بالدولة بنسبة 50% والتناوب بين الموظفين.

وتضمن الكتاب الدورى تخفيض أعداد الموظفين فى أماكن العمل بالجهاز الإدارى بنطاق المحافظة بنسبة 50% والتناوب بين الموظفين بشكل واضح، وذلك مع استثناء الفئات التى تتولى إدارة مرافق حيوية بالمحافظة، وذلك وفقا لقرار المحافظ رقم 1104 لسنة 2020 فى هذا الشأن.

وشمل الكتاب الدورى الإلتزام بتنفيذ المادة الثانية من قرار المحافظ رقم 485 لسنة 202 باستثناء أصحاب الأمراض المزمنة التى تؤثر مباشرة على المناعة فقط (أمراض القلب - الصدر- الأورام السرطانية- الكبد- السيدات الحوامل)، لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، على أن يقدم الموظف ما يثبت حالته الصحية بتقارير طبية معتمدة من الجهات المختصة.