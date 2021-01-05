اليوم السابع
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محافظ القليوبية ومدير الأمن يشهدان تسليم قطعة أرض لإقامة محطة معالجة صرف صحى

الثلاثاء، 05 يناير 2021 09:38 ص
محافظ القليوبية ومدير الأمن يشهدان تسليم قطعة أرض لإقامة محطة معالجة صرف صحى محافظ القليوبية ومدير الأمن
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، واللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية ، إجراءات استلام قطعة أرض على مساحة 3 أفدنة تقريبا تقع بحوض الهضيبى رقم 10 بزمام عرب الصوالحة مركز شبين القناطر ، بمساحة 3 فدان لخدمة عدد 7 قرى وهى ( تل بنى تميم - كفر سليمان الور - كفر سعد بحيري- كفر الشرفا - منشأة الكرام- كفر الشيخة سالمة- كفر الصهبي) وذلك لإقامة محطة معالجة صرف صحي، حيث تبلغ طاقة المحطة 20 ألف متر يومياً، وتبلغ التكلفة التقديرية للمحطة 200 مليون جنيه حيث تم تسليمها إلى مسئولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية .

وأوضحت المحافظة فى بيان لها،أن ذلك يأتى تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، رقم 2546 فى 22 أكتوبر 2019 نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة لإقامة مشروع صرف صحى عليها .

ومن الجدير بالذكر أنه على مدار السنة الماضية تم بذل الكثير من الجهد بالتنسيق مع القيادات الأمنية لإنهاء تلك المشكلة وتسليم قطعة الأرض لإقامة مشروع خدمى لأبناء مدينة شبين القناطر، خاصة بعد أن تم الحصول على موافقة وزارات البيئة والزراعة والإسكان، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتقدم محافظ القليوبية بخالص الشكر والتقدير لوزير الداخلية، واللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية وجميع قياداتها على الجهود التى بذلت لتأمين استلام قطعة الأرض للبدء فى تنفيذ المشروع والذى من المتوقع الانتهاء منه فى يونيو 2022

وجاءت إجراءات التسليم بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ ، واللواء خالد محمدى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ، والمهندسة هالة عبد المنعم مدير مديرية المساحة بالقليوبية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

 

استلام قطعة الأرض
استلام قطعة الأرض

 

قطعة ارض لإنشاء محطة صرف صحى
قطعة ارض لإنشاء محطة صرف صحى

 

محافظ القليوبية ومدير الأمن أثناء تسليمهم قطعة الأرض
محافظ القليوبية ومدير الأمن أثناء تسليمهم قطعة الأرض

 

محافظ القليوبية ومدير امن بقطعة الأرض
محافظ القليوبية ومدير امن بقطعة الأرض

 


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