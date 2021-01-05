محافظ الغربية يتابع مشروعات المحافظة ومراحل تنفيذها.. صور

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه يتابع بشكل دوري المشروعات الجارية على أرض المحافظة من خلال جولاته المستمرة على تلك المشروعات، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية صباح اليوم لتفقد أعمال التطوير الجارية في عدداً من المشاريع في مركز ومدينة طنطا.

بدأت الجولة بتفقد المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة بمركز ومدينة طنطا، والذي تنفذه شركة المعصرة للصناعات الهندسية بتكلفة 40 مليون جنيه ويقع على مساحة 30 قيراط، وتم تصميمه على أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة للعمل بشكل نصف آلي لاستيعاب 1680 رأساً يومياً، حيث تابع المحافظ استكمال الأعمال المعدنية، والإنشائية، وكذلك استكمال الأعمال الخاصة بالمبنى الإداري ومنصة التحميل والتنزيل والعزل، مشيداً بسرعة الأعمال في الموقع والذي من المقرر الانتهاء منه خلال أشهر.

كما تفقد المحافظ أعمال الإنشاءات الجارية في مشروع محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم، حيث تابع أعمال تسوية أرض العنابر وتركيب الجمالون، تمهيداً لتركيب طبقة التغطية العازلة في بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح المهندس المشرف على الموقع أنه جاري الانتهاء من عدد 2 عنبر تربية للتشغيل الفوري مع استكمال العمل في باقي العنابر.

يذكر أن هذا المشروع مسند لإحدى الشركات الوطنية بتكلفة 76 مليون جنيه وسيساهم في زيادة إنتاج بيض المائدة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

وتابع المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع الإسكندرية والذي يربط بين الطريق السريع للقادم من الإسكندرية ومتجهاً إلى ميدان المحطة والسيد البدوي، حيث شاهد المحافظ أعمال فرد السن بطول الطريق وتركيب الانترلوك علي الأرصفة ومد كابلات الكهرباء وإزالة كافة الاشغالات علي جانبي الطريق، تمهيداً لرصف الشارع بنهاية تلك الأعمال.

استكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية بميدان المحطة ومحيط السيد البدوي، حيث تابع تركيب الأكشاك التجارية داخل المحطة وتغير واجهات المحالّ في شارع السكة الجديدة المؤدي إلى السيد البدوي.

وفي إطار متابعة تطوير كورنيش طنطا، قام المحافظ بتفقد الأعمال الجارية بالمرحلة الثالثة من تطوير الكورنيش والممتدة من نهاية شارع الأشرف حتى نهاية الطريق السريع.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة قحافة، رافق المحافظ خلال جولته المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا وعادل داوود رئيس حي أول طنطا.

جانب من المشروعات

المحافظ يتفقد المشروعات

جانب من جولة المحافظ