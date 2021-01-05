محافظ الدقهلية: التعديات على الأراضى الزراعية يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى ضرورة أن تتضافر جهود كافة الأجهزة، لإيقاف تلك التعديات وذلك حرصا على مستقبل الاجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على تقارير جهود أجهزة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع اقسام ومراكز الشرطة والإدارات والجمعيات الزراعية للتصدى الفورى لاى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة والبناء بالمخالفة للقانون.

وفى مركز بنى عبيد قال حاتم قابيل رئيس المركز إنه تم إزالة مبنى مخالف على الأرض الزراعية بمساحة 100متر مربع والمبنى تم بناؤه بالمخالفة على الأرض الزراعية بمنطقة أم سمك بالمدينة، وتمت الإزالة الفورية للمبنى حتى سطح الأرض وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والمبنى عبارة عن حجرتين وصاله تم بناؤهم بالمخالفة من الطوب البلوك وتم التنسيق مع الجمعية الزراعية لرفع جميع التشوينات وعودة الأرض للزراعة مره أخرى مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى مركز بلقاس قال الدكتور عمرو عبد العاطى رئيس المركز أنه تم إزالة تعدي ببناء بالطوب البلوك على أرض زراعية بمساحة 175 متر مربع بقرية ابو حجازى نطاق الوحدة المحلية بالشوامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وفى مركز المنصورة قال هانى سليمان رئيس المركز انه تمت الازالة لحالات بناء مخالف حيث تم فك شدة خشبية لسقف الدور الأول علوى بناء بدون ترخيص بقرية تلبانة، كما تمت إزالة حوائط بالطوب الأحمر الدور الرابع علوى للبناء بدون تصريح بالاضافة الى إزالة كافية مخالف بحى الجامعة أسفل الكوبرى العلوى لجامعة المنصورة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفات.

وفى مركز ومدينة طلخا قال محمد امين رئيس المركز انه تم ايقاف الاعمال وفك الشده الخشبية لأعمدة الدور الثانى العلوى للبناء بدون ترخيص بمدينة طلخا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأضاف الدكتور مختار أن المحافظة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لاى محاولات الشروع فى التعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وقائلا: لا تفريط فى متر واحد من الأرض الزراعية بالدقهلية أو أراضى الدولة.

وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بإحالة جميع المخالفات للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر فقط.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الاجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع للتعدي على الاراضي الزراعية واملاك الدولة.

جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف التعديات على الأراضي الزراعية والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء عليها والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن.