محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة التزام المواطنين بالكمامات بالشوارع

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الثلاثاء ، جولة تفقدية داخل مدينة الأقصر لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورورنا المستجد ، وللتأكد من الأنضباط المرورى لسائقى وركاب سيارات الأجرة ، ومدى التزام المواطنين بأرتداء الكمامات الطبية وتطبيق الإجراءات الأحترازية،وذلك فى أطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأسفرت الجولة عن تحرر عدة محاضر للمواطنين الغير ملتزمين بأرتداء الكمامة داخل سيارات السرفيس مع تحصيل الغرامات الفورية منهم ،حيث أكد محافظ الأقصرعلى ضرورة محاسبة قائدى سيارات الأجرة الذين يسمحون بصعود المواطنين بدون كمامات ، وعلى تطبيق القانون على الجميع وفرض غرامات فورية على المخالفين حرصا على صحتهم وسلامتهم وسلامة المحيطين .

كما قام مسئولى مدينة الأقصر برفقة شرطة المرافق ورؤساء الأحياء والمتابعة الميدانية ،خلال الجولة بغلق عددا من المقاهى لعدم تطبيق الإجراءات الأحترازية من قياس درجة الحرارة لرواد المقهى قبل الدخول وعدم ارتداء العاملين بتلك المقاهى ورواد المقهى كمامات طبية ، وعدم تطبيق التباعد الأجتماعى وتغريمهم كل مقهى بغرامات فورية تقدر بـ4 الآلاف جنية ، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء 2701

كما شدد المحافظ على استمرار عمل جميع الجهات المعنية لمتابعة الالتزام بكافة التعليمات المقررة وتطبيق كافة الإجراءات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مناشداً جموع المواطنين من ابناء المحافظة بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والمساهمة مع كافة الجهود التى تقوم بها الدولة لمجابهة ومواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا .

ورافق المحافظ خلال جولته المهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات والعميد عمرو حسن رئيس الأدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والعميد حاتم حمدون مدير الأدارة العامة لمرور الأقصر ورؤساء أحياء وسط وجنوب.