محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسى للاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية

أسيوط – هيثم البدرى

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولاته التفقدية الدورية على المنشآت العامة والمديريات الخدمية وخاصة القطاع الصحي للاطمئنان على سير العمل حيث زار مخزن الأدوية الرئيسي بجوار مستشفى الرمد بحي شرق مدينة أسيوط للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية المستخدمة وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة في علاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" وتوافر أرصدة بكميات مناسبة

رافقه خلال الجولة الدكتور راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة ، والدكتورة سمر محمد مصطفى مدير إدارة التموين الدوائي ومسئولي المتابعة الميدانية والتفتيش والمتابعة بالمحافظة

وشدد محافظ أسيوط خلال تفقده لغرف تخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية خاصة ارتداء الكمامة وأدوات التطهير والتعقيم المستمر للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين مؤكداً على ضرورة المتابعة المستمرة لنسب التوزيع والاحتياجات والكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لمدة زمنية مناسبة حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات المستقبلية في أي وقت لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والعمل على توافر الاحتياجات المطلوبة وفقاً للامكانات المتاحة وبالتنسيق مع وزارة الصحة وبالتعاون مع القطاعات المختلفة الأخرى ومؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" والابتعاد عن أماكن التجمعات قدر الامكان والإلتزام بارتداء الكمامات مشيراً إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".



جانب من جولة المحافظ بالمخزن



محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي