محافظ أسيوط: تنسيق تام وتفقد لمعدات الإنقاذ السريع تحسباً لسوء الأحوال الجوية

أسيوط – هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمديريات والهيئات لمواجهة أى طارئ قد يحدث أو يقع فى أى مكان بنطاق المحافظة والتعامل السريع ، خاصة فى ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة ، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات ورفع حالة الطوارئ لمواجهة الكوارث والأزمات بالمحافظة ، والتأكد من جاهزية المعدات تحسباً لأى طارئ تزامناً مع عدم استقرار الأحوال الجوية ببعض المحافظات.

وأوضح محافظ أسيوط ، أن المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة قد تفقد مقر وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة للتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ من لوادر وجليدرات وحفارات وسيارات ، فضلاً عن المرور على مرفق النظافة والتجميل وحملات حى غرب وحى شرق لمتابعة سير العمل تحسباً لحدوث أى طارئ ومواجهة أى أزمات قد تحدث والعمل على الاستغلال الأمثل للمعدات من خلال منظومة العمل ، وذلك فى إطار خطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة التى تتماشى مع خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وفقًا لرؤية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف محافظ أسيوط أن غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة قد انعقدت على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أى آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية ، حيث تتلقى أى شكاوى أو استفسارات من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة سوء الأحوال الجوية.



السكرتير المساعد يتفقد معدات الإنقاذ السريع للاطمئنان على جاهزيتها



السكرتير المساعد يتفقد معدات الإنقاذ السريع



السكرتير المساعد مع العاملين بوحدة الإنقاذ السريع



السكرتير المساعد يتابع جاهزية معدات الإنقاذ السريع



السكرتير المساعد يتابع صيانة معدات الإنقاذ السريع



السكرتير المساعد يتابع جاهزية معدات الإنقاذ