ماراثون "لقاح كورونا" ينطلق فى أوروبا.. بريطانيا وألمانيا الأسرع وإسبانيا فى المؤخرة

فاطمة شوقى

بدأت الدول الأوروبية فى تحصين سكانها ضد وباء كورونا ، ولكن هناك تباينات كبيرة فى معدل التطعيم على الرغم من حقيقة أن المفوضية الأوروبية قادت استيراتيجية لتنسيق شراء اللقاحات.

تعتبر المملكة المتحدة الدولة التى قدمت أكبر جرعات من اللقاح حتى الآن ، فى حين أن فرنسا وهولندا من بين الدول الأكثر بطئا، وستنشر إسبانيا البيانات الأولى اليوم إلا أن كل شئ يشير إلى أن الوتيرة بعيدة جدا عن أسرع البلدان.

المملكة المتحدة

بدأت المملكة المتحدة بميزة، كانت أول دولة في العالم تسمح باستخدام اللقاح الذي طورته شركتا فايزر-بيونتك Pfizer و BioNtech، وبدأ التطعيم في 8 ديسمبر.

وبحلول يناير 2021 ، تم إعطاء أكثر من مليون جرعة من اللقاحات ، كما هو موضح في الرسائل من قبل وزير الصحة مات هانكوك على حسابه على تويتر ، أثناء الاحتفال بوصول اللقاح من جامعة أكسفورد و ستسرع استرازينك AstraZeneca العملية اعتبارًا من يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة التطعيم بسرعة مع وصول هذا اللقاح الجديد، حيث من المتوقع إعطاء حوالي 530.000 جرعة في الأسبوع الأول، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن لقاح أكسفورد أرخص وأسهل في التوزيع لأنه يمكن تخزينه ونقله في ظروف التبريد العادية، فى الوقت الذى يجب الاحتفاظ بلقاح فايزر Pfizer عند -70 درجة مئوية.

الإتحاد الأوروبي

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) على لقاح فايزر بيونتك Pfizer / BioNTech في 21 ديسمبر مع بدء التنفيذ بتنسيق من المفوضية الأوروبية.

توصلت بروكسل إلى اتفاقيات شراء مسبقة مع العديد من الشركات وحصلت على جرعات كافية لتطعيم 450 مليون من سكان الكتلة. تم تسليم اللقاح الأول إلى الدول الأعضاء في 26 ديسمبر. يتم تخصيص الجرعات لكل دولة عضو بناءً على حجم سكانها.

من المتوقع أن يأذن الاتحاد الاوروبى باستخدام لقاح موديرنا Moderna في 6 يناير.

الدنمارك

حتى الآن ، الدنمارك لديها أعلى معدل تطعيم بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تلقى أكثر من 45800 من أصل 5.8 مليون نسمة اللقاح اعتبارًا من 2 يناير ، مما يعني أن معدل التطعيم لكل 100 شخص يبلغ 0.78.

ألمانيا

لكن بالأرقام المطلقة ، ألمانيا هي الدولة التي وزعت معظم جرعات اللقاح. وفقًا لمعهد روبرت كوخ ، تمت إدارة أكثر من 188500 شخص اعتبارًا من 1 يناير، ويبلغ معدل التطعيم في البلاد لكل 100 نسمة حاليًا 0.23.

إيطاليا قالت وكالة "أنسا" الإيطالية إن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا مستمرة فى إيطاليا بشكل مكثف، وارتفع عدد الإيطاليين الذين تلقوا اللقاح ضد الوباء إلى 84.027 شخص.

وأشارت الوكالة إلى أن لاتسيو تعتبر المنطقة التى بها أكبر عدد من الإدارات بشكل مطلق مع تطعيم 17.374 ، بينما تتصدر مقاطعة ترينتو المتمتعة بالحكم الذاتى الترتيب من حيث النسبة المئوية للتقليح 45.1% من عدد الجرعات المقدمة 4.975

كانت إيطاليا تسلمت 9750 جرعة من اللقاح فى ديسمبر الماضى ، فى 1 يناير استملت إيطاليا 469 .950 جرعات آخرى وتجرى إدارتها حاليا.

تحتل إيطاليا المرتبة الثانية في أوروبا بعد ألمانيا من حيث عدد الأشخاص الذين تم تلقيحم بالمصل المضاد لكوفيد 19.

دول آخرى

تأتي كرواتيا والبرتغال بعد ذلك بمعدلات 0.19 و 0.16 على التوالي. وتليهما إيطاليا وبولندا ، اللتان تتمتعان حاليًا بمعدلات حوالي 0.13 جرعة تطعيم لكل 100 نسمة.

تتمتع النمسا وبلغاريا ورومانيا بمعدل تطعيم مماثل: 0.07 جرعة لكل 100 نسمة. بالأرقام المطلقة ، قدمت بوخارست 13200 جرعة ، فيينا 6000 و صوفيا 4739.

وقامت إستونيا بتلقيح أقل من 2500 شخص ، مما يمنحها معدل تطعيم يبلغ 0.2 ، وهو أعلى من اليونان وفنلندا ، وهو 0.03. أعطت كل من أثينا وهلسنكي 3.001 و 1.767 جرعة من اللقاحات.