لبنان يسجل 17 حالة وفاة و3620 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

أعلنت لبنان اليوم للمرة الأولى منذ انتشار فيروس كورونا عن تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة بالفيروس.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 17 حالة وفاة و3620 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية أن إجمالي عدد ​الإصابات​ بالفيروس بلغ منذ 21 فبراير 195759، أما إجمالي حالات الوفاة فبلغ 3478، وحالات الشفاء 135596.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إنه تم تسجيل 3616 إصابة محلية و4 إصابات وافدة، وأن عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1221، بينها 469 حالة في العناية المركزة.