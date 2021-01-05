

وأضاف المقر المركزى أنه من بين الحالات جديدة، كان هنالك 672 إصابة محلية و43 إصابة وافدة من الخارج، من بينها 25 إصابة من الولايات المتحدة و3 إصابات من إندونيسيا وإصابتان من أوكرانيا وغيرها.



وسجلت كوريا الجنوبية 26 حالة وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1007 وفيات، فيما وصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 386 شخصا حتى منتصف الليل بزيادة قدرها 35 شخصا عن اليوم السابق.



وبلغ عدد حالات الشفاء 46 ألفا و172 حالة بزيادة 932 حالة في يوم أمس، بينما وصل عدد المرضى الخاضعين للعلاج الطبي تحت الحجر الصحي 17 ألفا و800 شخصا بتراجع قدره 243 شخصا عن اليوم السابق.