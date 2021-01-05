اليوم السابع
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كوريا الجنوبية تراجع زيارة دبلوماسى لطهران بعد احتجاز ناقلتها

الثلاثاء، 05 يناير 2021 06:05 ص
كوريا الجنوبية تراجع زيارة دبلوماسى لطهران بعد احتجاز ناقلتها ناقلة نفط - أرشيفية
رويترز

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قال مسؤول إن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تراجع ما إذا كان دبلوماسي كبير سيزور طهران يوم الأحد كما هو مزمع وذلك بعدما احتجزت القوات الإيرانية ناقلة كيماويات ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج واحتجزت طاقمها.

يأتي احتجاز الناقلة في وقت تشهد العلاقات بين طهران وسول توترا بخصوص أرصدة إيرانية مجمدة في بنوك كورية جنوبية بسبب العقوبات الأمريكية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول بحكومة طهران قوله إن تشوي جونج-كون نائب وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية من المقرر أن يناقش طلب إيران بأن تفرج كوريا الجنوبية عن أرصدة تبلغ سبعة مليارات دولار مجمدة في بنوكها.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية في سول لرويترز "الخطة غير واضحة حتى الآن" فيما يتعلق بزيارة تشوي.

 

 

 

 


كوريا الجنوبية

وزارة الخارجية الكورية الجنوبية

ناقلة نفط

إيران

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