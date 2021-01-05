اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 10:17 م
خالد صلاح
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قفزة في أعداد إصابات فيروس كورونا في فرنسا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 10:05 م
قفزة في أعداد إصابات فيروس كورونا في فرنسا فيروس كورونا
(رويترز)

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سجلت فرنسا اليوم الثلاثاء 20489 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، تقترب من مثلي العدد المسجل يوم الثلاثاء الماضي والذي بلغ11395 وأكثر من خمسة أمثال العدد المسجل أمس الاثنين والبالغ 4022 حالة.

وفي العادة تشهد أيام الاثنين انخفاضا في الأعداد بسبب تأخر التسجيل في العطلات الأسبوعية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن المتوسط المتحرك لسبعة أيام ارتفع إلى 15171، وهو الأعلى منذ 24 نوفمبر تشرين الثاني، كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 2.68 مليون حالة، وهي سادس أكبر حصيلة في العالم.

وزاد عدد وفيات كوفيد-19، والتي شملت 522 في دور رعاية المسنين خلال الأسبوع المنصرم، 867 حالة إلى 66282، وهي سابع أكبر حصيلة وفيات في العالم.

 

 

 


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