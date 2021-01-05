قالت لى لماذا أحتاج ذلك يا أبى.. نيوزويك: ترامب يقلل من طموح إيفانكا السياسى

كتبت رباب فتحى

قلل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب من شأن الطموحات السياسية لابنته إيفانكا، بعد أن دعاها للانضمام إليه على خشبة المسرح في تجمع حاشد في جورجيا ليلة الاثنين، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وزار ترامب الولاية لدعم السناتور كيلي لوفلر والسيناتورديفيد بيرديو أعضاء الحزب الجمهورى قبل انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ الأمريكى يوم الثلاثاء.

وحضرت إيفانكا ترامب، التي كانت مستشارة لوالدها طوال فترة رئاسته، الحدث فى دالتون وتم استدعاؤها للتحدث مع الحشد.

بعد أن شكر ابنه دونالد ترامب جونيور وشريكته كيمبرلي جيلفويل على دعمهما ، أشار ترامب إلى إيفانكا وقال: "لقد أتيت أيضًا مع شخص يحبه الناس كثيرًا. الناس يحبونها كثيرًا".

بعد ذلك ، أشار ترامب إلى إمكانية خوض إيفانكا التجربة السياسية ، والتى كانت موضوع الكثير من التكهنات خلال فترة ولاية والدها: "إنها لا تحب حقًا مفهوم الترشح لمنصب. وهي تقول ،" لماذا أحتاج ذلك يا أبي؟ "

استدعاها الرئيس إلى المسرح حيث وصفت والدها بـ "المحارب" و"رئيس الشعب" ، مشيرة إلى أنه "لن يتوقف أبدًا عن القتال" من أجل الحاضرين.

وكان ترامب قد اقترح في وقت سابق أن إيفانكا يمكن أن تحظى بدعم أنصاره لتصبح رئيسة، وفي العام الماضي قال إن الناس "يريدون إيفانكا".

واعتمد ترامب على شعبية أبنائه في الماضي ، وكانوا سمة بارزة في حملته لإعادة انتخابه.

وتصاعدت التكهنات حول احتمالات قيام ترامب الابن أو إيفانكا بتقديم عرضهما الخاص للترشح للبيت الأبيض عام 2024، ومع ذلك ، لا يزال ترامب نفسه مرشحًا قويًا لترشيح الحزب الجمهوري في المرة القادمة.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى أنه على الرغم من أن الناخبين الجمهوريين قد يكونون منفتحين على أي من أبناء ترامب ، إلا أنهم ليسوا من الأسماء البارزة في القائمة.

ترامب ونائب الرئيس مايك بنس هما خياران أكثر شعبية. اقترح الرئيس أنه قد يترشح مرة أخرى في عام 2024 ، وهو مؤهل للقيام بذلك ، بعد أن أمضى فترة ولاية واحدة فقط.

في جورجيا يوم الإثنين ، واصل ترامب معارضته لنتائج انتخابات 2020 وخاصة تلك الموجودة في تلك الولاية.